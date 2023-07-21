الرئيس الأوكراني يقيل سفير بلاده لدى المملكة المتحدة

الجمعة 21/يوليو/2023 - 01:03 م

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اليوم الجمعة "فاديم بريستايكو" من منصبه كسفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا على نشرتها الإنجليزية أنه لم يتم توضيح أسباب الإقالة حتى الآن، مشيرة إلى أنه وفقا لنص المرسوم، أقيل بريستايكو من منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ومن منصب الممثل الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية في الوقت ذاته.

يشار إلى أن بريستايكو شغل منصب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة منذ 20 يوليو عام 2020.