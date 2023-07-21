أوكرانيا: روسيا أطلقت 5 صواريخ "أونيكس" على أوديسا

الجمعة 21/يوليو/2023 - 12:50 م

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ كروز من طراز "أونيكس" الأسرع من الصوت على مدينة أوديسا.

ولم يكشف سلاح الجو الأوكراني عن المواقع التي استهدفتها صواريخ أونيكس أو ما إذا تم اعتراض أي منها، كما لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بهذه الضربات الصاروخية.

وقالت الإدارة المحلية لمدينة أوديسا إنه تم التبليغ عن انفجارات قوية هزت المدينة والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ، فيما دعت السطات المحلية بأوديسا المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن في وقت سابق الجمعة حالة الاستنفار الجوي في كييف لوجود "تهديد صاروخي" قد يستهدف العاصمة.

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن في وقت سابق الجمعة حالة الاستنفار الجوي في كييف لوجود "تهديد صاروخي" قد يستهدف العاصمة.

يشار إلى أن وسائل إعلام أوكرانية أفادت في تقارير، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في مقاطعة أوديسا، وفقًا لمصادر محلية.

وقال موقع "ميرور أوف ذا ويك" الأوكراني إن "مصادر محلية تُبلغ عن وقوع انفجارات في أوديسا.. نحن ننتظر المعلومات الرسمية".