زيارة نيروبي وتوجيهات مهمة للحكومة تتصدر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاط مكثف حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.

والتقى الرئيس السيسى الرئيس ويليام روتو رئيس كينيا، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس الكينى رحب بزيارة الرئيس إلى نيروبى، مثمناً متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مع تأكيد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الإفريقى المشترك على النحو الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعى الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القارى على كافة المستويات.

وأكد الرئيس تميز العلاقات الثنائية التى تربط مصر بشقيقتها كينيا، والأهمية التى يوليها الرئيس للتنسيق وللتشاور مع الرئيس روتو بشأن القضايا الإفريقية بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية، وهو ما تجسد فى كثافة الاتصالات واللقاءات الثنائية بين الرئيسين خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الشهر الماضى فى قمة الكوميسا بزامبيا ثم فى باريس على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد".

وألقى الرئيس كلمة فى البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقى الإنمائية النيباد فى تعزيز التكامل الإقليمى والقارى تحت مظلة أجندة 2063.

وأكد الرئيس خلال كلمته أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافاً مُحددةً خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهى الأولويات التى سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد، برئاسة المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلى، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، بما فى ذلك شركات القطاع الخاص فى مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، وهى على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية الشقيقة فى مسارها التنموى.

كما ألقى الرئيس السيسى، كلمة فى البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق " الفرص والتحديات للتكامل القارى.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وفداً يضم رئيسَى شركتى "ووهوان للهندسة" الصينية و"باليسترا" الإيطالية، العاملتين فى مجال الأسمدة، وكبار المسئولين بالشركتين، وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء الدكتور إيهاب عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والمهندس وليد لطفى رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الاجتماع تناول استعراض التعاون الجارى مع الشراكة الأجنبية العريقة المتمثلة فى الشركتين الصينية والإيطالية، للبدء الفورى فى إنشاء المجمع الصناعى الثالث لإنتاج الأسمدة فى العين السخنة، الذى يأتى استكمالاً لنجاح إنشاء وتشغيل المُجمعين الصناعييَن للأسمدة الفوسفاتية والمركبة، والأسمدة الأزوتية، بالعين السخنة.

وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالتعاون الجارى مع الشركتين، فى ضوء علاقات الصداقة المتميزة لمصر مع كل من الصين وإيطاليا، موجهاً بمواصلة العمل على تطوير منظومة إنتاج الأسمدة على المستوى المحلى، كونها من أهم المدخلات والمستلزمات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، حيث تم تبادل التهنئة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، داعين الله عز وجل أن يعيدها على شعبى البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما تلقى الرئيس السيسى اتصالًا هاتفيًا من جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن "ميلونى" أشادت بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها، معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس، ومؤكدة الحرص على تعزيز التواصل البناء معه لاستمرار التشاور والتنسيق المنتظم إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عن تقديره لرئيسة وزراء إيطاليا، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجى بين البلدين، واستغلال الآفاق الواسعة فى هذا الصدد على مختلف الأصعدة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالى بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، والموقف التنفيذى للأعمال الجارية فى هذا الصدد، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع فى شبكة الخطوط الجوية، وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه فى هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدنى، بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمى للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى يوفرها الموقع الجغرافى لمصر، وعلى النحو الذى يعزز التكامل بين قطاعى الطيران والسياحة، ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومى.

كما اجتمع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذى والتشغيلى لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصةً ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائى السريع على مستوى الجمهورية، التى تمثل إضافة نوعية لمنظومة وسائل النقل فى مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة، وصولاً إلى المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادى فى مصر، وتحويلها لمركز إقليمى لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة.



وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير النقل عرض كذلك مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ المصرية، خاصةً ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، والتعاون المتنامى مع شركة CMA CGM الفرنسية العالمية فى هذا الإطار، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى، بتطبيق المعايير الدولية والوصول إلى معدلات قياسية فى الشحن والتفريغ، والارتقاء بالتصنيف العالمى للموانئ المصرية فى مجالى اللوجستيات والتجارة، وذلك فى إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومى.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 مكرر (ب)، الصادر في 19 يوليو 2023، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن العفو الرئاسي، عن المحكوم عليهم في قضايا محددة



وجاء في نص القرار رقم ٢٩٠ لسنة ٢٠٢٣بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ ؛ المـ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ؛ وعلى القانون رقم ۳۹٦ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم السجون ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء

كما وقع الرئيس السيسي على قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 2023-2024

