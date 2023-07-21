القبض على فرد أمن إدارى لقيامه بسرقة أجزاء السيارات بالسلام

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على فرد امن ادارى لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله بالسلام.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.