روسيا تعلن مواصلة التدريبات البحرية المشتركة مع الصين في بحر اليابان

كشفت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ عن مواصلة الوحدات البحرية الروسية ـ الصينية المشتركة تدريباتها القتالية في بحر اليابان.

وأظهرت وزارة الدفاع ـ عبر تسجيل مصور أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مستوى راق واحترافية عالية في تنفيذ كافة المهام والقدرة العالية على مواجهة التهديدات من خلال معالجة التحديات المختلفة في مجال الأمن.

وجاء في التسجيل المصور مجموعة من السفن المشتركة بين روسيا والصين أثناء تلقيها التدريبات على تصويب الهدف بدقة ومهارة عالية لتعزيز القدرات لمواجهة أي عدوان محتمل يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه التدريبات المشتركة بين البحرية الروسية والصينية والتي أطلق عليها اسم "الشمال ـ التعاون 2023" تهدف إلى الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية وعلى زيادة مستوى التعاون بين القوات المسلحة الصينية وعلى تعزيز قدرة الحفاظ بشكل مشترك على السلام والاستقرار الإقليمي والرد على كافة التحديات المختلفة في مجال الأمن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت، مع انطلاق هذه التدريبات المشتركة أمس (الخميس) والتي من المقرر أن تستمر حتى بعد غد الأحد، مراقبة واشنطن مع حلفائها المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان.