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السبت 22 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

جاء في برقية التهنئة:"يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن مواطنى محافظة القاهرة بخالص التهانى بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي حققت أمل الشعب المصرى في الحصول على استقلاله وحريته، والتى تتواكب مع تحقيق  الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في العهد الحالى، داعيًا الله عز وجل أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويثبت خطاكم لصالح مصرنا الغالية".

الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ثورة 23 يوليو المجيدة