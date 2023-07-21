محافظ القاهرة يهنئ الرئيس بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

جاء في برقية التهنئة:"يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن مواطنى محافظة القاهرة بخالص التهانى بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، هذه الذكرى الوطنية الخالدة التي حققت أمل الشعب المصرى في الحصول على استقلاله وحريته، والتى تتواكب مع تحقيق الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في العهد الحالى، داعيًا الله عز وجل أن يمتع سيادتكم بموفور الصحة وأن يوفق سيادتكم ويثبت خطاكم لصالح مصرنا الغالية".