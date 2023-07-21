بالأسماء.. إصابة 11 شخصا إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية مطروح

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وتم نقلهم على الفور لمستشفي العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحص الطبي.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 11 شخصا مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث الحادث.

المصابون هم:

1_ أمل محمد ربيع احمد 40 سنة مصابة بجروح رضيه بالراس وكدمات متفرقه بالجسم.

2_ عبدالله حسن السيد 7 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

3_ إبراهيم حسن السيد 3 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

4_ فرغلي الصاوي عبدالشكور عبدالوهاب 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

5_ بثينه احمد محمد ربيع 17 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

6_ مصطفي عاطف محمد توني 13 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

7_ أشرف صبري كامل اسماعيل 57 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

8_ فاطمه خالد علي موسي 59 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

9_ حامد عيد ريان عبيد 65 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

10_ شعبان سيد سليمان ريان 32 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

11_ اسلام حامد عيد ريان 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.