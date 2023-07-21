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السبت 22 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس دير مارجرجس يستقبل وفدا قبرصيا بالمقر البطريركي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الأرشمندريت د. ذمسكينوس الأزرعي الأمين العام لمجلس كنائس مصر الأسبق  ورئيس دير مارجرجس بمصر القديمة وفداً قبرصياً مشكل من: سفير قبرص لدى مصر السيدة بولي ايوانو، والعقيد (MX) السيد كونستانتينو هادجيكوستيس، مؤيد الدفاع القبرصي في القاهرة والسيد مايكل السكرتير الصحفي لسفارة قبرص في القاهرة، في مقر الدير البطريركي.

جاء ذلك بعد القداس الإلهي اليوم في عيد نياحة النبي المجيد إيليا من ثيسفيت، الذي أقيم فيه عيد تذكاري من أجل كل من حاربوا ببطولة وسقطوا بشكل مجيد خلال غزو قبرص عام 1974.

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الأرشمندريت د ذمسكينوس الأزرعي غزو قبرص الأمين العام لمجلس كنائس مص دير مارجرجس القداس الألهي