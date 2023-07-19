مجلس الأمة الكويتي يوافق على دراسة إمكانية تحويل البلاد إلى مركز مالي إسلامي

وافق مجلس الأمة الكويتي على دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي يميزها عن باقي المنطقة بالتخصص مع العمل على استقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم ونجاحاتهم في أعمالهم الخاصة، والاستفادة من خبراتهم في ذلك التخصص.

وقال أمين عام مجلس الأمة الكويتي خالد بوصليب -عقب انتهاء جلسة المجلس الثلاثاء- إن المجلس وافق أيضا على مجموعة من التوصيات تقدم بها عدد من النواب بشأن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ17 (2023-2027)، وهي تدشين موقع إلكتروني حكومي مركزي يعرض برنامج عمل الحكومة وتفاصيل مرئياته وخطوات سير أعماله وتنفيذها والمبالغ المالية المرصودة لتكلفة إنجاز مشاريعه، وبيان فرق العمل المكلفة بتنفيذه والتشريعات والقرارات التنفيذية المطلوبة لتطبيق ما ورد في البرنامج، وبيان نسب الإنجاز فيه والجدول الزمني المطلوب وأدوات قياس تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج.

كما وافق مجلس الأمة الكويتي على التوصية الخاصة بشأن تزويد مجلس الأمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر تبين خارطة طريق تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة وسير العمل فيه ونسب إنجاز المشاريع الواردة، وقيام الحكومة بالرد كتابة على ما ورد في مداخلات واستفسارات وملاحظات وتعديلات الأعضاء وتعهدها بأخذها بعين الاعتبار، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.