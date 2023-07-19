161 ضابطًا في سلاح الجو الإسرائيلي يعلنون إنهاء تطوعهم احتجاجًا على "الإصلاحات القضائية"

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 05:40 ص

أعلن 161 ضابطا في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون حربيون، مساء الثلاثاء أنهم قرروا التوقف فورا عن التطوع في الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف القضاء.

وقال الضباط في رسالة موقعة بأسمائهم بعثوها لقيادتهم العسكرية، ونشروها في الإعلام الإسرائيلي: "نحن الموقعون أدناه، 161 عضوا في القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية، نعلن الإنهاء الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط".

وأضافوا: "نحن مجموعة من جنود الاحتياط في طليعة التفكير والتخطيط والتحكم في عمليات القوات الجوية في زمن السلام والقتال منذ عقود".

وتابعوا أنه "في نهاية مارس الماضي، تم تمرير قانون لتغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة ".

واعتبروا أن "الموافقة النهائية على هذه القوانين وإدراجها في كتاب قوانين دولة إسرائيل ستحولها من ديمقراطية إلى ديكتاتورية".

وأضافوا "نقول هنا إننا لسنا مستعدين لإنجاز المهام الموكلة إلينا في ظل نظام تداس فيه أسس الديمقراطية الواحدة تلو الأخرى بقدم صلبة، وتتسع الهوة التي من خلالها يواصلون جر البلاد نحو دكتاتورية كاملة. لذلك، وبقلب مثقل، نعلن بموجبه الإنهاء الفوري لتطوعنا في خدمة الاحتياط".