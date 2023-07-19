والاس: افتقاد الخبرة العسكرية لدى الصين أمر خطير

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 05:13 ص

حذر وزير الدفاع البريطاني بين والاس من مخاطر ما اعتبره "عدم وجود الخبرة العسكرية" لدى الصين، مشيرا إلى أن ذلك يهدد استقرار النظام السياسي العالمي في ظل سياسات بكين الراهنة.

وقال والاس خلال مؤتمر في لندن، يوم الثلاثاء، إنه "في ما يخص الصين، علينا أن نخشى نقص الخبرة لديها قبل كل شيء. وبإمكاننا أن نرى كيف تتسرع دبلوماسيتها العسكرية وتزداد سرعتها من الصفر إلى 100".

وأضاف أن "الرد العسكري يتطلب خبرة. وعلينا أن نكون قلقين من أن الصين التي تزداد عدوانية، لا تمتلك تلك الخبرة بعد، وهذا قد يؤدي إلى أخطاء في الحسابات. وثانيا، علينا أن تكون لدينا خطة سياسية مناسبة في الغرب".

واعتبر أن على الدول الغربية صياغة موقف مشترك من التعامل مع الصين من أجل تجنب النزاع معها، والتأثير على سياستها الخارجية في الوقت ذاته.