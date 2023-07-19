بالصور.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح

رصدت عدسة البوابة نيوز فعاليات العرض الخاص لفيلم مطرح مطروح بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير ومن أبرزهم محمود حميدة وكريم عفيفي ونضال الشافعي ومحمد عبد الرحمن وغيرهم من النجوم.

ويجسد النجم محمود حميدة، دور موظف حكومي خلال فترة الأربعينيات، حيث تدور قصة العمل في حقبة الأربعينيات في إطار كوميدي، والفيلم تدور أحداثه في عام 1940.

بينما تلعب الفنانة شيماء سيف ضمن أحداث الفيلم زوجة محمود حميدة، أما الفنان كريم عفيفي فيجسد، ضمن أحداث العمل، شخصية فريد وهو الشقيق الأصغر لمحمود حميدة، ويعشق الملاكمة، كما تجسد أيضا ليلى زاهر شخصية ابنة النجم محمود حميدة ضمن أحداث الفيلم.

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