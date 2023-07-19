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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 14 شخصًا وفقدان نحو 20 آخرين جراء انزلاق أرضي في كولومبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات الكولومبية عن مصرع 14 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 6 آخرين جراء انزلاق أرضي في مقاطعة كوديناماركا بوسط كولومبيا.

وكتب حاكم المقاطعة نيكولاس غارسيا بوستوس على "تويتر"، يوم الثلاثاء، أنه تم العثور على 14 جثة، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص، ونقلهم إلى المستشفيات.

ولا تزال أعمال البحث جارية والإغاثة مستمرة، حيث لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين، حسب معلومات صحيفة "إل تييمبو" الكولومبية.

وطال الانزلاق الأرضي مدينة كيتامي في مقاطعة كوديناماركيا جنوبي العاصمة بوغوتا صباح الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي)، في أعقاب الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات في بعض المناطق.

 

السلطات الكولومبية مصرع 14 شخصا انزلاق ارضى