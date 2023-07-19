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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميدو يكشف مفاجآت صادمة عن رحيل إمام عاشور عن الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور
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فجر أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، عن رحيل إمام عاشور، عن الزمالك وعدم توثيق عقده مع الفريق بعد التجديد في عهد لجنة حسين لبيب.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج الريمونتادا: "لجنة حسين لبيب جددت عقدي عبد الله جمعة وإمام عاشور قبل رحيل اللجنة بأيام".

وتابع: "أمير مرتضى أقسم لي أن عقود تجديد إمام عاشور لم يكن متواجد منها في النادي إلا نسخة واحدة من أصل 4 نسخ".

وأضاف: "طلب أمير من مرتضى من اللاعبين تجديد تعاقدهما مرة أخرى وافق عبدالله جمعة أما إمام عاشور رفض التجديد في أكثر من مرة في وجود وكيل اللاعب لدرجة أن في آخر جلسة أمير مرتضى عرض على عاشور 15 مليون للتجديد وهو ما رفضه اللاعب".

وعن قوله برفض توثيق إمام عاشور قال ميدو: " أمير مرتضى أوضح لي أن سبب عدم التوثيق بجانب عدم اكتمال نسخ العقود هو وجود مشاكل قانونية كبيرة في العقد الجديد ونحمد الله على عدم قدرتي على توثيقه".

الجدير بالذكر أن إمام عاشور، خرج في يناير الماضي، على سبيل البيع النهائي لنادي ميتلاند الدينماركي، وعاد خلال الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف الغريم التقليدي الأهلي. والذي أعلن عن الصفقة بشكل رسمي مساء أمس الثلاثاء.

أحمد حسام ميدو إمام عاشور الزمالك