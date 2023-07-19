ترامب يتعهد بجعل أوروبا تدفع 200 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة على أوكرانيا

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 01:30 ص

وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمطالبة أوروبا بتعويض المصاريف التي أنفقتها الولايات المتحدة على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حال فوزه في الانتخابات.

وقال ترامب: "سأطلب من أوروبا أن تعوضنا عن تكلفة تجديد مخزونات الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا. يجب عليهم فعل ذلك الآن، لكن جو بايدن ضعيف للغاية، ولا يحترمونه".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت حوالي 200 مليار دولار على مساعدات أوكرانيا، بينما لم تنفق أوروبا سوى جزء صغير من هذا المبلغ.

واعتبر ترامب أيضا أن الإدارة الحالية أوصلت الجيش إلى وضع خطير، عندما تفتقر القوات الأمريكية إلى المتطوعين، ويتحدث بايدن بنفسه عن نقص الأسلحة.

وقال ترامب "زعيم فاسد وغير كفء يجر البلاد إلى حرب عالمية ثالثة".

ووعد بأنه تحت قيادته، سيكون لدى البنتاجون "تمويل قياسي".