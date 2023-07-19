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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.
وأفاد مصدر أمني إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني ووحدات الهندسة توجهت على الفور إلى أحد المواقع لإحصاء الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

سوريا عدوان إسرائيلى تصدي الدفاعات الجوية السورية