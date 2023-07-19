الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط دمشق.

وأفاد مصدر أمني إلى أن فرق الإطفاء والدفاع المدني ووحدات الهندسة توجهت على الفور إلى أحد المواقع لإحصاء الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا.