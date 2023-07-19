قتل بالجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بالهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالهرم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفى، عدم وجود إصابات ظاهرية، ويرجح أن يكون السبب في الوفاة هو تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، ولا شبهة جنائية ووفاته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى بسام.م.ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب تُوفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.