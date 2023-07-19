تقارير: الهلال السعودي يحسم صفقة نجم برشلونة السابق

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال السعودي حسم صفقة أحد نجوم برشلونة السابقين، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت التقارير أن الهلال تعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم، لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي الذي انتقل إليه قادما من برشلونة الإسباني.

ونجح مالكوم في الفوز بجائزة هداف الدوري وأفضل لاعب في الدوري الروسي، ودخل ضمن تشكيلة الموسم، وشارك في 27 مباراة الموسم الماضي، ساهم بـ 30 هدفا، حيث سجل 23 هدفا، وصنع 7 أسيست.

ويعد مالكوم رابع صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفي بعد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالى روبن نيفيز.