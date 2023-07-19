البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

الأربعاء 19/يوليو/2023 - 12:25 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.07 في المئة، ما يعادل 25 نقطة، ليصل عند مستوى 45009 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 125.395.827 سهمًا، مثّلت أسهم 326 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 116 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 188 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.