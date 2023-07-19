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الأربعاء 19 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس الثلاثاء  على تراجع بنسبة 0.07 في المئة، ما يعادل 25 نقطة، ليصل عند مستوى 45009 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 125.395.827 سهمًا، مثّلت أسهم 326 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 116 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 188 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.