بالصور.. وكيل "الشباب والرياضة" بالدقهلية تكرم اللاعب مصطفى محمد إبراهيم بطل الجيت كون

فى لفتة إنسانية من الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واستجابة لأمنية ونداء من اللاعب مصطفى محمد إبراهيم عبر رسالة بعثها على صفحة المركز الإعلامي للشباب والرياضة بالدقهلية، أن يقابل الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة وأن تجمعه صورة مع الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ويتم تكريمه على البطولات والميداليات التى أحرزها فى رياضة الجيت كون دو.

استجابت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة الإنسانة على الفور لرسالة مصطفى، وقامت اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة لمنزل مصطفى لتكريمه وسط أخوته وأسرته، حيث التقت والدة اللاعب مصطفى التى قابلتها بمزيد من الفرحه والدهشة من هذا الموقف النبيل والإنساني من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ولم تتوقع أن تأتي الدكتورة بنفسها إلى منزل مصطفى لتكريمه.

أهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اللاعب مصطفى هدية، وأعربت عن خالص سعادتها البالغة بوجودها بينهم، كما سألت مصطفى عن البطولات والميداليات التى أحرزها، وشاهدت شهادات التقدير، وطالبت مصطفى ببذل المزيد من الجهد فى التمرين من أجل إحراز مراكز متقدمه على المستوى المحلي، بل وشجعته أن تراه في المستقبل بطل يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.

حضر اللقاء أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، و السيد عوض الله عمر مدير إدارة شباب نبروه، والكابتن علي طلبة مدرب مصطفى ومدرب بمركز شباب الطيبة ونادى نبروه الرياضي، هذا بالإضافة إلى أن مصطفى لم ينس أن يدعو زميله اللاعب محمد على السيد فى رياضة الجيت كون دو، وبدورها كرمته أيضا الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وأثنت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة على أخلاق مصطفى بدعوة زميله وأكدت أن هذه هى الروح الرياضية التى تغرس القيم الخلقية قبل التنافس الشريف فى الرياضة.

شكرت والدة اللاعب مصطفى محمد إبراهيم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على تشريفها اليوم لمنزلها لتكريم ابنها، وأعربت عن خالص تقديرها للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وأنها لم تكن تتوقع هذه الزيارة ولا التكريم من الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وأن هذه الزيارة سوف تحدث فارقا لدى مصطفى وتكون حافزا له ليكون عند حسن ظن الدكتورة منى عثمان وعلى قدر المسئولية فى إحراز مراكز متقدمه في رياضة الجيت كون دو.

تأتي هذه الزيارة للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، فى إطار اهتمام وتشجيع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية لجميع أبنائها المتميزين والمتفوقين فى مختلف الألعاب على مستوى محافظة الدقهلية، وإيماناً منها أن الناحية الإنسانية تحدث فارقا كبيراً يظل مع هؤلاء الأبطال على مدي سنوات ممارستهم للرياضة.

وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يعطي المثل والقدوة في هذه المواقف، وذلك فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل الرياضة أسلوب حياة.

IMG-20230719-WA0005

IMG-20230719-WA0006

IMG-20230719-WA0007

IMG-20230719-WA0012

IMG-20230719-WA0011

IMG-20230719-WA0013

IMG-20230719-WA0004

IMG-20230719-WA0008

IMG-20230719-WA0001

IMG-20230719-WA0002