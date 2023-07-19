للاحتفال بدرع الدوري.. مدرج كامل لأسر لاعبي الأهلي في مباراة حرس الحدود

اتفقت إدارة النادي الأهلي مع رابطة الأندية المحترفة على تخصيص مدرج كامل لأسر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في استاد القاهرة الدولي خلال المباراة التي تجمع بين الأهلي أمام فريق حرس الحدود.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطل الدوري المصري لمواجهة نظيره حرس الحدود في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري حيث يتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية، إن إدارة الأهلي اتفقت مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب لتخصيص مدرج كامل لحضور أسر لاعبي الفريق الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز، والاحتفال بتتويج المارد الأحمر بطلا للدوري للمرة الـ 43 في تاريخه.

وأضاف شوبير أنه تم دعوة أسر اللاعبين بالنادي الأهلي للحضور إلى احتفالية التتويج بدرع الدوري للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأعلن النادي الأهلي مساء يوم الثلاثاء، عن ضم إمام عاشور لمدة 5 مواسم قادمًا من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.