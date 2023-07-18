على خطى جريزمان.. جواو فيليكس يعلن رغبته الانتقال إلى برشلونة

أعلن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن رغبته في ارتداء قميص برشلونة في الموسم الجديد.

ولعب فيليكس نصف الموسم الماضي في تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، ولم يوافق النادي الإنجليزي على تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي ليعود المهاجم البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد لكنه أبدى رغبته في ارتداء قميص نادي برشلونة.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين بأوروبا تصريحات للاعب قال فيها إنه يتمنى اللعب مع برشلونة.

وأضاف فيليكس: لطالما كان برشلونة دائما خياري الأول وسأحب الانضمام إلى برشلونة، لقد كان حلمي دائما منذ أن كنت طفلا، إذا تحقق ذلك، سيتحقق حلمي.

وانضم المهاجم البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد في صفقة تكلفت 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2018، ولكنه لم يتأقلم تحت قيادة المدير الفني للروخيبلانكوس دييجو سيميوني.

وسبق وانتقل أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد إلى برشلونة بعدما دفعت قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 120 مليون يورو إلا أنه عاد للروخيبلانكوس بعد موسمين مخيبين للآمال.