أحمد وفيق: "تحت الوصاية" من أهم المسلسلات التي شاهدتها هذا العام

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ مسلسل جميلة الذي شارك فيه شهد طرح قضية النسب من أجل البحث عن حل، متابعًا: "قلت مش هنلاقي حل، إحنا عاوزين حاجة أكبر من المسلسل".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن مسلسل تحت الوصاية الذي عُرض في شهر رمضان الماضي من أهم المسلسلات التي شاهدها هذا العام، لكن القضية التي يناقشها أسهل من قضية النسب.

وتابع: "بالنسبة إلى قضية النسب، فإن هناك الحل وهناك من يقف أمام الحل"، ليرد عليه الإعلامي أحمد الطاهري: "أعتقد أن هذا العمل يناقش تلك القضية منذ فيلم الجلسة السرية".

وأكد، أن فحوصات dna حل كاشف مثل البصمة، وبالتالي يجب العمل به، مناشدا علماء الدين التدخل في هذا الأمر بعدما أصبحت هذه القضية أكثر تعقيدا: "أتمنى إن العلماء ينقذونا لأننا عندنا قضية صعبة جدا".