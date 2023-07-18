بنزيما وكانتي يشاركان في استعراض قميص اتحاد جدة الجديد

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن قميصه الجديد الذي سيرتديه اللاعبون في الموسم المقبل بالإضافة إلى القميص الثاني والثالث.

وشارك النجمان الفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي، إلى جانب البرتغالي جواو فيليبي جوتا في الإعلان عن القميص الجديد.

وكشف الاتحاد عن القميص الأول الذي ظهر بألوانه المعتادة الأسود بخطوط طولية من الأصفر، والأكمام باللون الأسود، كما أعلن النادي قميصه الثاني والثالث أيضا، للموسم المقبل، حيث جاء القميص الاحتياطي، باللون الأسود الذي يتخلله عدة تداخلات باللون الأصفر.

وحمل القميص الثالث الخاص بفريق اتحاد جدة، اللون الأبيض، الذي يتخلله بعض النقوش باللون الأسود في منتصف القميص.