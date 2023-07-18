برشلونة يعلن رحيل جوهرته الشابة إلى جيرونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، رحيل الموهبة الشابة بابلو توري لاعب وسط الفريق إلى فريق جيرونا على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برشلونة، في بيان له : تم الاتفاق بين نادي برشلونة وجيرونا على إعارة اللاعب بابلو توري حتى 30 يونيو 2024.

شارك توري مع البلوجرانا في 13 مباراة الموسم الماضي، ونجح خلالها في تسجيل هدفا في دوري أبطال أوروبا ضد فيكتوريا بلزن.

ورحل عن برشلونة 4 لاعبين الصيف الحالي، هم سيرجيو بوسكيتس وإلياس أخوماش، بالإضافة إلى فسخ عقدي جوردي ألبا وصامويل أومتيتي بالتراضي، فيما انضم كل من ميكاييل فاي وإلكاي جوندوجان وإنيجو مارتينيز وفيتور روكي.

وانضم توري، صاحب الـ20 عاما، الى برشلونة قادماً من صفوف راسينج سانتاندير أحد أندية الدرجة الثالثة، الصيف الماضي، بعقد يمتد حتى يونيو 2026 وبشرط جزائي 100 مليون يورو.