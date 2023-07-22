نماذج مشرفة لنساء مصر.. شابة تحصل على جائزة عالمية للأعمال والابتكار

الفتيات المصريات لديهم الكثير من المواهب والتميز الذي استطاعوا به تحقيق نجاحات دولية وعالمية بين أشهر نساء العالم ومن بين تلك النساء الناجحات والتي أشارت إلى اسم وعلم بلادها مصر هذا العام المصرية «ندى الجزار» والتي حصلت على جائزة Golden Bridge 2023 للأعمال والابتكار فئة أفضل محترفة أعمال دولية حيث تحمل جوائز Globee العالمية قيمة كبيرة كرمز للتميز والإنجاز وتمثل اعترافًا دوليًا في تسعة برامج ومسابقات منذ عام 2003.

وقامت إدارة الجائزة بدعوة المصرية ندى لتلقي الجائزة المرموقة من سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وندى هي مستشارة التميز في الأعمال، ومدرب محترف معتمد (البرمجة اللغوية العصبية) وهي المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات، وهي شركة تقدم خدمات استشارية وتدريبية في 4 مجالات وهم “تمكين المؤسسات والمرأة والشباب، وبناء المجتمع في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط”.

تمتلك الشابة المصرية أكثر من 15 عاما من الخبرة في الجودة والتميز، حيث بدأت مسيرتها منذ عام 2013 كمقيم معتمد للجودة والتميز في 10 جوائز للتميز في الإمارات العربية المتحدة، وعملت في الإمارات ومصر مع العديد من الهيئات الحكومية كخبير اميز مؤسسي في مختلف القطاعات بما في ذلك النفط والغاز والنقل والمياه والكهرباء والشحن والتعليم، ووظفت خبرتها الواسعة في التميز والتدريب للعمل على تطوير وتسهيل العديد من برامج التمكين التنفيذي، وقامت بتسهيل أكثر من 50 ورشة عمل للمنظمات والأفراد وتم دعوتها إلى العديد من المؤتمرات الدولية ووسائل الإعلام كمتحدث رئيسي لمشاركة قصتها وتجربتها في هذا المجال.

حصلت ندى على العديد من الجوائز الدولية ومن بينها جوائز المرأة العالمية في القيادة من بين 150 امرأة من 70 دولة حول العالم لمبادراتها المجتمعية والمهنية، وفي عام 2022 قامت بإطلاق كتابها "إفريقيا هويتي" بالتعاون مع 17 امرأة أخرى من أصل أفريقي باعتبارها المصرية الوحيدة وتمت دعوتها لاهداء ثلاث نسخ لمكتبة محمد بن راشد أكبر مكتبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ندى الجزار مصر