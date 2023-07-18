محمد رياض: خالد خان أبدع في تصوير "حجر إيجابي"

قال الفنان محمد رياض، أن مدير التصوير خالد خان أبدع في تصوير فيلم «حجر إيجابي» وبذل مجهوداً كبيراً مع فريق العمل حتى يخرج الفيلم بتلك الصورة النهائية.

وتابع محمد رياض على هامش العرض الخاص لفيلم «حجر إيجابي» قائلاً: «خالد عمل شغل حلو أوي وأنا بحييه على حماسه وإيمانه بالمشوار الفني وأتمنى له مستقبل باهر».

من جانبه، قال خان، إنه منذ طفولته كان يحلم بالعمل مع النجم محمد رياض، وبالفعل حقق حلمه بالعمل معه لمدة وصلت إلى 8 سنوات، بدايةً من مسلسل «السلطان والشاه» في 2015 .

و أكد أن فيلم «حجر إيجابي» خرج إلى النور، بتكاتف فريق العمل خلف النجم محمد رياض، متوجهاً له بالشكر على تلك الفرصة العظيمة باستخراج قدرات كل فنان داخل الفيلم.

وأشار خان إلى أن العمل مع الفنان محمد رياض كان مسئولية كبيرة على عاتق فريق العمل بالكامل، سواء المخرج أو مدير التصوير أو كل ممثل مهما كان دوره داخل الفيلم.

عقد العرض الخاص لفيلم «حجر إيجابي» وأعقبه ندوة بحضور صناعهم، أدارها الناقد الفني أحمد سعد الدين، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، يوم السبت الماضي.

حضر الندوة التي ناقشت الفيلم، نخبة من الفنانين والمخرجين وعلى رأسهم الفنان محمد رياض الذي دعم نجله عمر محمد رياض الذي يشارك في فيلم «حجر إيجابي» كبطل ومؤلف للعمل، وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة القديرة شهيرة، جدة الفنان الشاب عمر محمد رياض.

كما حضر المخرج حسني صالح، والمخرج أشرف فايق، ومجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين الشباب المشاركين في الفيلم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

‎تدور أحداث فيلم «حجر إيجابي» حول التجارب الحياتية التي مررنا بها في فترة انتشار فيروس كورونا، والعمل من بطولة محمد رياض، تأليف عمر محمد رياض، مدير التصوير خالد خان.، إخراج علي الشربيني

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