الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية. ونصلي إلى الله أن يحفظ بلادنا العزيزة مصر وشعبها العظيم، ويعيدها علينا جميعًا بالمحبة والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيسُ الطائفة الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.