قادر للصناعات المتطورة: المكون المحلي في المنتجات التي تنتج داخل الهيئة يصل لـ80%

كشف اللواء عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، تفاصيل تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار «صنع في مصر».

وقال “عبد العزيز” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن الهيئة العربية للتصنيع ذراع وشريك رئيسي للدولة، كما أن الهيئة هدفها توطين الصناعات المتطورة.

وأضاف أن مصنع قادر من أقدم المصانع في التصنيع في مصر، وتم تأسيسه في 1949، ويقوم على تجميع وتجهيز الصناعات المتطورة.

وتابع، أن مصنع قادر يقوم بصناعة وتجهيز الآلات المتطورة التي يصنعها ما عدا «الشسيه»، كما ان المكون المحلي في المنتجات التي تنتج داخل الهيئة يصل إلى لـ80%.

وأوضح عمرو عبدالعزيز أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة الحالية ستكون أغلبيتها بصناعة محلية تصل لـ 95%.