القمص رافائيل ثروت: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان حلما للجميع

قال القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان حلما للجميع، حتى يحدث تنسيق وتكامل بين الجمعيات والمؤسسات والهيئات والحكومة، وكل ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "ثروت"، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز": "نستفيق من الحلم بالقانون، لأن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيكون نقطة فاصلة لعمل قوي جديد، وسنحصل على دفعة كبيرة جدا".

وتابع: "ما نقدمه في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حق للمواطنين، قبل الثورة كان يتعرض الفقراء والغلابة لصعوبات كبيرة، ونتمنى أن ينتهي كل ذلك، وأن يعيش الغلابة حياة كريمة، وأن يحيا كل مواطن بسيط حياة كريمة ويربي أبناءه ويعلمهم ويعالجهم، وهذا هو هدفنا، حيث يجب أن يشعر المواطن بالرضا وأنه يعيش في بلده ويحصل على ما يستحقه".