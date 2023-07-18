محافظ القليوبية يشهد احتفالية الأوقاف برأس السنة الهجرية

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الاحتفال برأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا، بمسجد ناصر بمدينة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد من أهالي محافظة القليوبية.

بدأ الاحتفال بتلاوة للقرآن الكريم تلاها القارئ محمد حمدي ثم ألقى الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية خطبة عن المناسبة العظيمة والسيرة العطرة لسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من الهجرة والسيرة النبوية الشريفة.



وأكد أبو السعود على الدروس المستفادة من الهجرة النبوية والتي تتمثل في حسن التخطيط وحسن المعية واعتماد الكفاءات وتوظيف كل طاقات المجتمع، ومنها حسن الاعتماد على الله والثقة في قدرته وخلال خطبته حذر من الهجرة إلى جماعات التطرف و الإرهاب والهجرة غير الشرعية مؤكدا أن ذلك يعد أمر غير شرعي وغير قانوني.

عقب الانتهاء من الاحتفال قدم محافظ القليوبية التهنئة لجميع الحاضرين متمنين للجميع عاماً هجرياً سعيداً مع مزيد من التقدم والرخاء داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر جيشا وشرطة وشعبا.

الاحتفالية

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