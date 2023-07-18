الرباط الصليبي ينهي موسم نجم تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، إصابة اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع الفريق، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

واستبعد تشيلسي المدافع الفرنسي صاحب الـ22 عاما، من السفر للمعسكر التحضيري في أمريكا، ونشر النادي اللندني بيانا رسميا، أوضح من خلاله أن استبعاد فوفانا بسبب إصابته في الركبة.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، الى أن مدة غياب فوفانا عن ملاعب كرة القدم، قد تطول حتى مطلع 2024، موضحة أن اللاعب سيغيب عن جزء كبير من الموسم المقبل.

وعانى فوفانا من سلسلة طويلة من الإصابات في مسيرته مع كرة القدم، أبرزها تعرضه لكسر في قدمه مع ليستر سيتي، حيث غاب 7 أشهر.