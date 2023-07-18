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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرباط الصليبي ينهي موسم نجم تشيلسي

ويسلي فوفانا
ويسلي فوفانا
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أعلن نادي تشيلسي، اليوم الثلاثاء، إصابة اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع الفريق، بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

واستبعد تشيلسي المدافع الفرنسي صاحب الـ22 عاما، من السفر للمعسكر التحضيري في أمريكا، ونشر النادي اللندني بيانا رسميا، أوضح من خلاله أن استبعاد فوفانا بسبب إصابته في الركبة.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، الى أن مدة غياب فوفانا عن ملاعب كرة القدم، قد تطول حتى مطلع 2024، موضحة أن اللاعب سيغيب عن جزء كبير من الموسم المقبل.

وعانى فوفانا من سلسلة طويلة من الإصابات في مسيرته مع كرة القدم، أبرزها تعرضه لكسر في قدمه مع ليستر سيتي، حيث غاب 7 أشهر.

الرباط الصليبي ويسلي فوفانا تشيلسي ليستر سيتي كرة القدم