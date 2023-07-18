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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي يعلن تطبيق نظام اللعب المالي النظيف

الدوري السعودي
الدوري السعودي
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أعلنت رابطة الدوري السعودي، اليوم الثلاثاء، تطبيق نظام اللعب المالي النظيف في دوري روشن، وتخفيض الحد الأدنى لأعمار اللاعبين.

وأضافت الرابطة في بيان، عبر الموقع الرسمي بدوري روشن، أن الهدف من تطبيق هذا النظام هو الارتقاء بالمسابقة المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة في ضوء تطوير كرة القدم السعودية.

وأكدت الرابطة امتثال جميع الأندية السعودية لمعايير نظام اللعب المالي النظيف ومعايير الرخص المحلية والآسيوية، مشيرة إلى إصدار قرار آخر يختص بتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت إلى تخفيض الحد الأدنى لأعمار اللاعبين المشاركين في الدوري من (18) عاما إلى (16) عاما في الموسم المقبل 2023/ 2024، بما يسهم في تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.

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