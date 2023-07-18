انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط زيادة في معدلات حركة السفن والبضائع خلال شهر يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبل الميناء خلال تلك الفترة عدد 313 سفينة بضائع عامة وصب جاف وصب سائل وحاويات وخدمات، مقارنة بـ 258 سفينة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.

كما استقبل الميناء 2287510 طن بضائع عامة مقارنة بـ 2277946 بنسبة زيادة 0.4%، و1498437 طن بضائع محواه مقارنة بـ 1169723 طن بنسبة زيادة 28 %، وبهذا يكون إجمالي البضائع التي استقبلها الميناء خلال يونيو من العام الحالي 3785947 طن مقارنة بـ 3447669 طن خلال يونيو من العام الماضي بنسبة زيادة 10%.

وأيضا شهد الميناء زيادة في أعداد الحاويات خلال تلك الفترة حيث استقبل 165256 حاوية مكافئة مقارنة بـ 108395 حاوية مكافئة بنسبة زيادة 52% منها: عدد 69410 حاوية مكافئة ( وارد ) مقارنة بـ 47341 حاوية مكافئة ( وارد ) بنسبة زيادة 47%، و79796 حاوية مكافئة ( صادر ) مقارنة بـ 51542 حاوية مكافئة ( صادر ) بنسبة زيادة 55%، و16050 حاوية مكافئة ( حركات إضافية ) مقارنة بـ 9512 حاوية مكافئة ( حركات إضافية ) بنسبة زيادة 69%.

و من جانبه أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تلك الزيادة في أعداد السفن وحركة وكميات البضائع المتداولة تأتي نتاج الإهتمام بالعنصر البشري وتطوير قدراته وتنمية مهاراته ضمن خطة التطوير التي انتهجتها هيئة ميناء دمياط بدعم ومساندة الفريق كامل الوزير وزير النقل بالتكامل مع المجتمع المينائي إلى جانب تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمعدلات الشحن والتفريغ وتفعيل منظومة JIT لتراكي السفن والتي تهدف إلى عدم وجود سفن في منطقة الإنتظار الخارجي وغيرها من المنظومات الآلية المطبقة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية.

إضافة إلى تنفيذ الهيئة مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران بالتزامن مع تعميق الأرصفة بما يسمح بإستقبال الأجيال الحديثة من السفن.