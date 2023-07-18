فيوتشر يدرس الموافقة على رحيل "بوبو"

تدرس إدارة فيوتشر، الموافقة على رحيل محمد رضا بوبو نجم الفريق وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل لأندية القمة، بعد ظهوره بمستوى مميز مع الفريق هذا الموسم.

ويرغب النادي الأهلي في ضم اللاعب، ليتواجد في وسط الميدان بجوار أليو ديانج وعمرو السولية وإمام عاشور ومروان عطية.

كما يأمل الزمالك في خطف اللاعب ايضا خاصة وأن الفارس الأبيض يعانى فنيا في هذا المركز، ويرغب في ضم لاعبين مميزين في وسط الملعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

وحال اتخاذ فيوتشر في الأيام القليلة المقبلة قرار نهائي ببيع بوبو فسيتم فتح مزاد على اللاعب للحصول على أعلى قيمة مالية سواء من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز الذى يزاحم الأبيض والأحمر على الصفقات بشكل مستمر، كما ستحسم رغبة اللاعب وجهته المقبلة.

يذكر أن فريق فيوتشر مع مدربه علي ماهر قد أنهى الدورى هذا الموسم في المركز الرابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 58 نقطة.