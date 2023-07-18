نهى طلعت: تحالف العمل الأهلي يستهدف القضاء على الفقر

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جميع الجمعيات الأهلية تحاول العمل معا في مشروعاتها المقبلة، لأن هناك تباين بين الجمعيات في الإمكانيات والرؤية.

وأضافت نهى طلعت خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، أنه بعد التنسيق سيصبح المواطن الذي يحتاج الخدمة هو صاحب المكسب الأول.

ولفتت إلى أن الفكرة الأساسية ليست مجرد إعطاء مساعدة أو معونة فقط، ولكن الهدف التكامل عبر فكر تنموي للقضاء على الفقر في النهاية، ويكمل دور دولة ويتقاطع مع أمور كثيرة مثل بناء الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب.