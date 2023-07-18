شاهد| كيف قدم الأهلي إمام عاشور نجمه الجديد لجماهير القلعة الحمراء

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى فيديو تقديم اللاعب أمام عاشور؛ وذلك بعد انضمامه إلى القلعة الحمراء رسميًا عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» .

كان قد أعلن النادي عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة.

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب .

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدوري المصري وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وأشعل إمام عاشور سوق الانتقالات فى مصر، بعدما أبدى النادى الأهلى اهتمامه بضم اللاعب، الذى أعلن عن عدم نيته فى الاستمرار مع الفريق الدنماركي فى الموسم الجديد بعد فترة إعارة قصيرة بالنصف الأخير من الموسم الماضى، فى الوقت الذى ظهر فيه اسم بيراميدز الذي انضم لسباق التعاقد مع لاعب وسط المنتخب الوطنى.