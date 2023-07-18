نهى طلعت: تحالف العمل الأهلي كان حلما مؤجلا حققه الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن كل الجمعيات الأهلية كان لديها حلم التنسيق، ومصر كان بها 55 ألف جمعية أهلية، فكيف يتم التنسيق بين هذه الجمعيات وبين الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأفكار كانت أحلاما مؤجلة، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أعطى الحل لكيفية بدء ترتيب مسألة التنسيق بين جمعيات التحالف، وهي الحوار المجتمعي، وبالفعل بمجرد أن التقت المؤسسات، اكتشفت أنها تعيش في جزر منعزلة، وهناك أشخاص يعملون في المجال نفسه والجمهور نفسه والخدمات نفسها، لكنهم لا يعرفون بعضهم.