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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوارديولا يطالب إدارة مانشستر سيتي بالتعاقد مع حكيمي

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي طالب إدارة النادي بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير أن مستقبل الدولي المغربي أشرف حكيمي أصبح غامضا مع باريس سان جيرمان، بعدما لمح لرحيله عن الفريق الفرنسي في وقت سابق.

وأوضحت أن النجم المغربي أشرف حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد إلا أن صعوبة إتمام الصفقة دفعته للانفتاح على فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر سيتي مستعد لدفع 70 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع المدافع المغربي لتعويض الرحيل المرتقب لمدافعه كايل ولكر.

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