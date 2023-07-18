مصطفى زمزم: التحالف الوطني للعمل الأهلي لديه إستراتيجية موحدة

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن أكثر من 200 عام مرت على العمل الأهلي في مصر، لم تشهد تعاون كبرى الجمعيات، لكن هذا الأمر تغير بعد تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحًا أنه على مدار 16 شهرا جرى عقد جمعيات متتالية شهرية، وأحيانا تكون أسبوعية داخل الغرفة المركزية للتحالف من أجل استراتيجية موحدة.

وأضاف "زمزم"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن جمعيات ومؤسسات التحالف تعمل على التنسيق فيما بينها والعمل وفقا لقاعدة بيانات موحدة منعا من ازدواجية تقديم الخدمات للمستحقين.

وتابع : "كان هناك ازدواجية قبل تدشين التحالف، فقد كان هناك تكرار في البيانات نسبته 40%، أي أن 40% يستفيدون 5 أو 6 مرات، بينما تُحرم أسرٌ كثيرة من الخدمة تماما، وبالتالي، عملنا على تبادل الخبرات مع بعض، لأن بعض الجمعيات لديها ميزة نسبية في تقديم الخدمات الطبية، ويمكن لبقية الجمعيات أن تطلع عليها وتستفيد منها، وهناك جمعيات أخرى يمكنها تسويق منتجات الحرف اليدوية، وبالتالي، فإن التحالف الوطني يوفر فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين جميع المؤسسات التنموية".