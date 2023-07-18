رزان جمال تفوز بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة

أعلن مهرجان أفضل Afdal Awards في دورته السادسة 2023 عن فوز النجمة رزان جمّال بجائزة أفضل ممثلة لبنانية في أدوار عربية وعالمية مشتركة.

يأتي هذا الإنجاز الذي حققته رزان جمّال بعد فوزها كؤخرًا بجائزة أفضل ممثلة دور ثاني بـ مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ49 عن دورها في فيلم كيرة والجن، أضخم إنتاجات السينما المصرية، محققًا أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، من إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك وهدى المفتي، وفيه خطفت رزان قلوب المشاهد في مصر والعالم العربي بتجسيدها لشخصية إيميلي ابنة القاضي الإنجليزي التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة.

أحدث أعمال رزان جمّال مسلسل الثمن، الذي عُرض على منصة شاهد، بالإضافة إلى مشاركتها في الموسم الرمضاني الأخير 2023، لأول مرة كضيفة شرف أمام منة شلبي ضمن أبطال مسلسل تغيير جو، إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي ومجدي أمين. وقبلها مثلت رزان التواجد العربي الوحيد في المسلسل الأمريكي The Sandman الذي تصدر مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDb في بداية عرضه.

رزان جمّال ممثلة لبنانية بريطانية، كانت قد اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية. سبقه مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي امبراطورية مين مع هند صبري ومحمد ممدوح، ومسلسل أنا مع تيم حسن.كما شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي، وبطولة مسلسل الشك أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

وعلى المستوى العالمي، حققت رزان نجاحًا ملحوظًا من خلال العديد من الأعمال؛ الفرنسية والأميركية والبريطانية، من بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي Cruel Summer، وUne Histoire de Fou وCarlos. بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك.

وفي الدراما التلفزيونية خارج الوطن العربي، كانت رزان قد شاركت في بطولة المسلسل الأمريكي Berlin Station مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.