وكيل شباب الدقهلية تشهد القرعة العلنية لدورى المراكز النسخة العاشرة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الثلاثاء إجراء القرعة العلنية لدورى مراكز الشباب النسخة العاشرة بقاعة الإجتماعات بديوان عام مديرية الشباب والرياضة، والذى سوف تنطلق منافساته بالدقهلية الأحد 23 يوليو الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مع تطبيق قانون كرة القدم ولائحة المسابقات في جميع المباريات.

جاء ذلك بحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والكابتن مختار عبد العظيم رئيس لجنة المسابقات بمنطقة الدقهلية لكرة القدم، والكابتن أحمد بلال الحكم الدولى السابق، وعضو لجنة التحكيم بمنطقة الدقهلية لكرة القدم، و رمضان صالح، والدكتور على فتوح منسقا دوري مراكز الشباب بالدقهلية، و الأخصائيين بالإدارة العامة للشباب، و رؤساء أقسام الشباب بالإدارات الفرعية، و إداري الفرق المشاركة في الدوري بالادارات الفرعية .

هذا ويشارك فى دورى مراكز الشباب بالدقهلية عدد 24 فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ 19إدارة شباب فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات ، كل مجموعة مكونة من 6 فرق وهى كالاتي : "المجموعة الأولى وتضم: سنفا، مبت الكرما، منشأة اليدوي، نوسا الغيط، بهوت، بني عبيد.

المجموعة الثانية وتضم : النسايمة، الجمالية، ميت سلسيل، المطرية، المنزلة، كفر عبد المؤمن.

المجموعه الثالثة وتضم : المخزن، ميت غريطة، كفر الروك، طماي الزهايرة، ميت غراب، التمد الحجر.

أما المجموعة الرابعة والأخيرة تضم : كفر غنام، البرامون، محلة دمنة، شاوه، الحواوشة، منية محلة الدمنة.

تقام مباريات دوري مراكز الشباب بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية، بصعود أول وثان المجموعة، كما تقام مباريات دور الثمانية بصعود 4 فرق للدور قبل النهائي، وتتحمل وزارة الشباب والرياضة الانتقالات الخاصة باللاعبين المشاركين.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال إجراء القرعة العلنية لدورى مراكز الشباب بالدقهلية، أن دوري مراكز الشباب بهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المشاركين بالدوري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي، كما يساهم بصورة مباشرة فى اكتشاف المواهب الرياضية، الموجودة على مستوى قري ومدن محافظة الدقهلية.

يأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية وصولاً للنسخة العاشرة، بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

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