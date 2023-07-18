سعره 2,125 مليون دولار.. أغلى دواء في العالم

تختلف أسعار الأدوية حول العالم وهناك أدوية باهظة الثمن لكن هناك دواء بالتحديد يتخطى سعره 2,125 مليون دولار لذلك صنف بأنه أغلى دواء في العالم واسمه “أوناسمنوجين أبيبارفوفك ” أو كما يعرف باسمه الشائع AVXS-101 والمسوق تحت الاسم التجاري زولجنسما، وهو علاج جيني يستعمل في علاج اضطراب عصبي عضلي شديد اسمه ضمور العضلات الشوكي والذي يعود سببه لطفرة في جين SMN1 وهو يقلل بشكل كبير من كمية بروتين SMN1 الضروري لبقاء الأعصاب الحركية.

يبلغ سعر 2,125 مليون دولار ما يقارب3 مليار سنتيم للجرعة الواحدة، ويتم إنتاج البروتوكول في الولايات المتحدة الأمريكية ويجب نقله عند درجة حرارة -80 درجة مئوية وهو علاج جيني خاص بالمريض حسب وزن المريض،

والسبب في ارتفاع تكلفة هذا الدواء هو أنه يعتمد على اختراق بيولوجي كبير ومكلف جدا إذ أن علاج المرضى الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي يعتمد على تصحيح مورثة غير طبيعية في الخلايا العصبية الحركية التي تدير الإجراءات الحركية.

كانت قد وافقت السلطات الأمريكية مؤخرا على العلاج الجيني ويصل سعر بيعه إلى 2.1 مليون دولار ويستخدم لمداواة مرض طفولي مميت، مما يجعل منه أغلى دواء على الإطلاق، حيث يصيب هذا المرض حوالي واحد من بين كل 10 آلاف طفل حديث الولادة، مما يجعله واحداً من أكثر الأمراض النادرة شيوعًا.