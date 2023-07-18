جوردي ألبا ينضم إلى ميسي في إنتر ميامي الأمريكي

يستعد نادي إنتر ميامي الأمريكي، للإعلان صفقة المدافع جوردي ألبا، اليوم الثلاثاء، نجم برشلونة السابق لينضم إلى زميليه في البلوجرانا ليونيل ميسي وسيرجي بوسكيتس.

وشكل جوردي ألبا مع زميليه ميسي وبوسكيتس فترة تاريخية في النادي الكتالوني حققوا خلالها كل الألقاب الممكنة خلال فترة المدير الفني بيب جوارديولا ولويس إنريكي.

وأعلن إنتر ميامي في بيان، أنه من المقرر إعلان التوقيع مع جوردي ألبا اليوم الثلاثاء، بينما سيلعب ليونيل ميسي أول مباراة له بالدوري الأمريكي يوم الجمعة المقبل.

وأضاف: استغرق جوردي ألبا بعض الوقت لتحديد وجهته التالية، واختار إنتر ميامي للعب في الدوري الأمريكي خلال السنوات الأخيرة من حياته المهنية كان لدى جوردي ألبا عروض أخرى، باهتمام خاص من السعودية، لكن الظهير الأيسر أعطى الأولوية لمشروع المفضل للعائلة، حيث يجب أن يكون قريبا أبا للمرة الثالثة، وتحدي اللعب في ميامي جذاب للغاية على جميع المستويات.