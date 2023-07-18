خاص.. ياسر قمر: أشكر عمومية الاتحاد العربي للطائرة على ثقتهم في مصر

وجه المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والعربي للكرة الطائرة، الشكر للاتحاد العربي والجمعية العمومية للاتحاد العربى للكرة الطائرة التى منحته ثقتها وكلفته برئاسة الاتحاد العربي بعد استقالة الدكتور عبدالهادي الشبيب في فترة انتقالية صعبة تشهد استقالة رئيس اتحاد وانتخاب رئيس آخر.

وقال “قمر” خلال تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن تكليفي برئاسة الاتحاد العربي ثقة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي وهى ثقة ليست في شخصي فقط ولكنها ثقة في الدولة المصرية والقيادة السياسية في مصر برئاسة القائد الزعيم عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا الى أن إختياره لهذه المهمة ثقة كبيرة في كل ما هو مصري بعدما أصبحت مصر صمام أمان للدول العربية.

على الجانب الآخر غادرت بعثة المنتخب الوطنى للناشئين تحت ١٩ سنة القاهرة مساء اليوم متوجهة إلى البرازيل للانتظام في معسكر دولي يتخلله سلسلة مواجهات ودية قوية استعدادًا لبطولة العالم المقبلة بالأرجنتين.

ومن المقرر ان يرأس البعثة في كأس العالم بالأرجنتين عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، وتضم البعثة بيرسي اونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب، وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب، وحسام الدين مصطفى سعد المدرب العام، وعمرو محمد طه طبيبًا للمنتخب، وسعيد أحمد جلال محلل فني.

وتشمل القائمة الدولية ١٢ لاعبًا، وهم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وامير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفي وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبدالفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد.

من جانبه أكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ورئيس البعثة أن منتخب الناشئين يملك عناصر مميزة وكلنا ثقة في هولاء اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة خلال المشاركة في بطولة العالم بالارجنتين.