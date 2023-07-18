محافظ جنوب سيناء: التعاقد على شراء 5 أتوبيسات شحن كهرباء بشرم الشيخ

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لقاءاته المتعددة مع كبار المسئولين بالدولة، خلال الأيام الماضية، وعلى رأسها لقاءه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، من اجل دعم عجلة التنمية وعرض المشروعات ومتطلبات المحافظة خلال المرحلة المقبلة، معلنا نجاح المحافظة في التصديق على التعاقد على شراء عدد خمس اتوبيسات شحن كهرباء للعمل بمدينة شرم الشيخ لاسترجاع الوضع الحضاري التي كانت عليه المدينة إبان مؤتمر المناخ COP 27.

جاء ذلك خلال ترأسه لمؤتمر المتابعة الدوري اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وعدد من القيادات التنفيذيه بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري ثم عرض انجازات رئيس الجمهوريه من خلال أغنية (تحيا مصر يا ريس) لإبراز أهم المشروعات التي تمت على أرض مصر عامة وجنوب سيناء خاصة خلال السنوات القليلة الماضيه، كما أشار المحافظ لحركة التنقلات المحدودة والتي صدق عليها مؤخرا مؤكدا على ضرورة هذه الحركة من أجل ضخ دماء جديدة وترتيب دولاب العمل مع توجيهه الشكر للقيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية.



وأشاد المحافظ بجهود القيادات النسائيه في عدد من الإدارات لما يبذلونه من جهد بارز، كما شدد على ضرورة التزام كافة الموظفين المكلفين بحضور الدورات التدريبية وذلك من أجل زيادة الخبرات، مع تحويل المتقاعسين للتحقيق، حيث ان هذه الدورات تعدها الدولة وتمويلها من أجل الارتقاء بالعاملين وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار الى لقائه مع وزير السياحة والاتفاق على عدة فعاليات عالمية كبرى متنوعة تقام على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة بهدف التسويق العالمي للإمكانات الهائلة التي تمتلكها مدينة السلام، كما أشار الى الاتفاق على زيارة وزير التعليم العالي لمدن المحافظة لزيارة الجامعات الأهلية والحكوميه بها.

ووجه المحافظ شكره لكافة العاملين بالمحافظة مؤكدا تقديره العميق لهم على جهودهم البارزة كل في مجاله، موضحا ان حركة التنقلات ليس هدفها التقليل من احد ولكنها ضرورة لضخ دماء جديدة وتطبيق آراء وأفكار متنوعة بهدف الإرتقاء العمل وتطويره.