احترس من تناول هذه الأطعمة والمشروبات في الموجة الحارة

نصح الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، بأهمية الإكثار من المياه والابتعاد عن المشروبات المثلجة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول الماء المثلج بمثابة إنذار للجسم بأن الجو ساقع فالجسم يطلق حرارة ولذا ينبغي أن تكون المياه التي يتم تناولها صيفا وشتاء معتدلة دافئة متوسطة.

شدد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، على أهمية الإكثار من المأكولات التي تعتمد على مياه مستترة مثل خيار كرمب، خس، مطالبا بالابتعاد عن كل ما مر على مصنع، لأنه يحتوي على مركبات كيماوية وتفسد الميكانيزما الفطرية.

وأشار لأهمية الابتعاد عن الاكل المركب أو المسبك والباذنجان يكون بابا غنوج وليس مسقعة، مطالبا بعدم الإكثار من البطيخ لأنه يحتوي على 7 % ويتحول إلى دهون، ولذا يجب الاكتفاء بشريحة بطيخ واحدة.

وقال الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، إنه لا مانع من تناول الفاكهة، بشرط ألا تزيد عن قبضة اليد، موضحا أن المانجو تحتوي على سكريات بنسبة 9 % وسعرات حرارية، وبها مادة مضادة للأورام ومفيدة للبشرة ولكن الإكثار منها يسبب حصوة.



