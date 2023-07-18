وزير الصحة يكشف سبب انتشار حمى الضنك بقنا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن وزارة الصحة لا تترك أي شيء لـ الشائعات، وأنه اتجه لـ قنا بعد انتشار أخبار خاصة بانتشار حمى الضنك، بقرية في قنا.

وأضاف وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الثلاثاء، أن تلك الفيروسات تنتقل من الناموس لـ البشر، وتكون تلك الإصابات في المناطق شديدة الحرارة.

ولفت إلي أن حمى الضنك، تظهر كل فترة، وأن الطب الوقائي اتجه لـ القرية المنتشر فيها هذا الأمر، وأن هناك 68 شخص لديهم نفس الأعراض، وتم الحصول على عينات لمعرفة الحقيقة.

وأشار إلي أن حمى الضنك، قد يكون لها أعرض مثل ارتفاع الحرارة، ومشكلات في البطن، وكشف أن الحالات التى تم الكشف عليها اليوم، تتماشي، مع أنها حمى الضنك، وأنه خلال ثلاث أيام سيتم الإفصاح عن نتائج العينات.

وأوضح أن العلاج عبارة عن مسكنات لـ الألم، وراحة لـ المنزل، وأن حمى الضنك، ليس له علاقة بـ كورونا.

وكشف العلاج قد يكون 5 لـ 7 لـ أيام، وأن المصابون سيعودون للحياة الطبيعية.