نتائح حدوث خلل بمحركات الطائرة في الجو

قد تتعرض بعض الطائرات لمشاكل أثناء رحلتها في الجو سواء في محركات الطائرة أو في أي جزء آخر وهناك أعطال لا يمكن السيطرة عليها وأخرى يمكن السيطرة عليها، وفي حالة حدوث خلل في محركات الطائرة وهي في الجو سوف تطير الطائرة وتسبح فى الهواء من غير محركات، وذلك حسب ارتفاعها ووزنها من مسافة 250 كلم إلى 300 كلم وتهبط مع احتياطات وإجراءات الطوارئ بأمن وسلامة.

كما أن جميع الطيارين في شركات الطيران تدربوا على هذه المواقف ويستطيعون التصرف فى مثل هذه الحالات، وعندما يعلن الطيار بدء حالة الهبوط التدريجى للطائرة تكون محركاتها شبه متوقفة وتدور وتعمل من غير طاقة، ولو قرر فى هذا الصدد حالة هبوط الطائرة بقيادة السيارة فى منحدر حيث يرفع السائق قدمه عن دواسة البنزين بينما محرك السيارة يستمر فى العمل والدوران دون أن يعطي طاقة.

والطائرة الشيء نفسه الدفة الخلفية للطائرة تتحكم فى السرعة، فيزيد الطيار من سرعة الطائرة بإنزال مقدمتها ويخففها برفع المقدمة بالطبع الأمر ليس بالبساطة كما ذكرت أن نزول طائرة من الارتفاعات العليا إلى قبل الهبوط والمحركات في حالة العطل يحتاج المهارة والتدريبات المسبقة.