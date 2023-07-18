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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصدر: عقار الخليفة المنهار صادر له قرار إزالة منذ 33 عامًا

عقار الخليفة المنهار
عقار الخليفة المنهار
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كشف مصدر مطلع حصيلة انهيار عقار الخليفة، حيث أسفر الحادث عن وفاة سيدة وإصابة رجل وسيدة آخرين.

وأضاف المصدر أن العقار تقطنه 5 أسر، وتم إنقاذ الباقين، وأنه صادر له قرار ازالة منذ 33 سنة وتحديدا عام 1990.
وتابع أن عقار الخليفة لم ينهار بشكل كامل؛ حيث انهار سق الطابق الثالث على الثانى والأول، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار وفصل الكهرباء والغاز.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى وطابقين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة الخليفة، ودفع مرفق الإسعاف بـ 5  سيارات، كما دفع حى الخليفة  بمعدات لرفع الأنقاض.

اخلاء العقارات المجاورة الحماية المدنية انهيار العقار خليفة حي الخليفة